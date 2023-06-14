Омский бюджет в текущем году будет увеличен на 1 миллиард рублей

Фото: соцсети.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил о серьезном увеличении городского бюджета - на 1 миллиард рублей. В конце мая 2023 года доходная часть бюджета достигала 35,3 миллиарда рублей, тогда как расходная - 36,8 миллиарда рублей.

- Большая часть этой суммы – межбюджетные трансферты целевого характера и дотации. Благодарен главе региона Виталию Хоценко за поддержку, - пояснил градоначальник.

Часть средств - 136 миллионов - также поступят благодаря распоряжению муниципальным имуществом.

Дополнительные средства, по словам Шелеста, будут направлены на ремонт дворовых территорий, содержание автомобильных дорог, аварийно-восстановительный ремонт тротуаров, содержание зеленых насаждений, переселение граждан из аварийного жилья, поддержку перевозок на пассажирском транспорте, создание необходимой инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям.

На эти же деньги будет организовано строительство четырех линий наружного освещения - в районе улиц Круговой, 2-й Круговой, 3-й Круговой и Телевизионной.

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