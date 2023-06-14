Несмотря на проблемы в обслуживании, каждый третий омич готов пересесть на иномарку с пробегом

Фото: Евгения ГУСЕВА

Омичи готовы смириться с долгим ожиданием запчастей, ценой авто и переплатой за бренд, при покупке машины с пробегом, сообщают результаты исследования группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и Автотека. При этом наибольшее доверие омичей на вторичном рынке вызывают японские, немецкие и корейские автомобили.

Каждый второй автомобилист Омска (47%) планирует покупку машины в ближайший год, причем треть респондентов (35%) готовы сделать выбор в пользу авто с пробегом.

При выборе авто с пробегом, автолюбители готовы закрыть глаза на долгое ожидание запчастей (19%), цену автомобиля (18%) и даже переплату за бренд (17%). Реже всего омичи готовы мириться с высокой стоимостью запчастей для определенной модели (16%) и возможными проблемами с ремонтом (7%). Тем не менее 66% респондентов обращает особое внимание на наличие гарантии у машины, а в большинстве случаев так считают бумеры (83%) — люди в возрасте 65+ лет.

Доверие к авто с пробегом зависит и от марки машины. Самым большим авторитетом у омских автолюбителей пользуются японские бренды (69%). Вторыми по популярности стали немецкие машины (40%). Третьими по уровню доверия производителю стали корейские автомобили (29%).

- По статистике, только в начале 2023 года спрос на покупку страхования продленной гарантии на автомобиль вырос в 8 раз. Вероятно, такой быстрый рост спроса объясняется в том числе тем, что на рынок авто с пробегом вышли те покупатели, которые ранее приобретали исключительно новые автомобили. Теперь, из-за снижения предложения, они вынуждены рассматривать сегмент авто с пробегом. Но из-за отсутствия опыта таких покупок они хотели бы минимизировать риск, застраховав гарантию на важнейшие агрегаты (двигатель, коробка передач и т. д.), — комментирует вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Кожевников.

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