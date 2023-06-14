В Комиловке Омской области провис пешеходный мост

Фото: прокуратура Омской области.

В Кормиловском районе складывается критическая ситуация с пешеходным мостом. Прокуратура региона обеспокоена тем, что мост, который соединяет село Игнатьево и деревню Самаринка, которые находятся на противоположных берегах Оми, обвис и покосился, пользоваться им стало опасно. В связи с этим прокуратура Кормиловского района организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности администрации Кормиловского муниципального района.

- Установлено, что в начале июня 2023 года в результате сильных порывов ветра пешеходный навесной мост через реку Омь, ведущий в с. Игнатьево, пришел в аварийное состояние, - сообщили в прокуратуре Омской области.

Прокуроры проведут проверку, и станет ясно, из-за чего случилось обрушение. А также кто будет его ремонтировать.

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