В омском сквере имени Казанника откроют зону отдыха с диванами

Фото: пресс-служба администрации города Омска.

31 августа рабочие завершат благоустройство зоны отдыха в сквере имени Алексея Казанника. Как сообщает горадминистрация, уже выполнены работы по устройству траншей под электрический кабель, оснований пешеходных дорожек с заливкой бетоном вдоль улицы Герцена и улицы Фрунзе, установки колодцев ливневой канализации. Подрядчик приступил к работам по устройству траншеи под поливочный водопровод. Подходят к завершению работы по устройству подстилающих слоев парковки с установкой лотков для ливневой канализации.

Также в сквере выполняют работы по устройству покрытий пешеходных дорожек из брусчатки вдоль улицы Герцена и улицы Фрунзе. При этом глава администрации Центрального округа Амангельды Мендубаев анонсировал: в благоустроенном сквере появятся зона для проведения мероприятий с установкой постамента под монумент Алексею Казаннику, площадка для отдыха с парковыми диванами, скамьями, вазонами.

На такое благоустройство будет направлено 27 миллионов рублей.

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