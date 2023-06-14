Омское УФАС выявило нарушения при проведении закупки для обеспечения охраны Военного госпиталя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне омское УФАС опубликовало решение по жалобе к одной из закупок. В частности, 25 мая 2023 года состоялся аукцион по выбору исполнителя услуг охраны для омского военного госпиталя, в котором приняли участие 8 компаний. При этом в тот же день один из участников - частное охранное предприятие «Кристалл» получило отказ в заявке из-за отсуствия доказательств, что ранее компания успешно справлялась с охраной социальных объектов. Сумма потерянного для компании контракта составила свыше 907 тысяч рублей. Руководитель фирмы не согласился с доводами комиссии главного управления контрактной системы Омской области.

После рассмотренной жалобы Омское УФАС не согласилось с жалобой - ЧОПОвцам указали, что ранее действующего договора таких услуг действительно недостаточно. При этом никого наказывать не стали: победителем аукциона в любом случае стала другая компания - та, что предложила наименьшую стоимость своих услуг.

- При этом Антимонопольный орган выявил нарушения Закона о контрактной системе в действиях уполномоченного органа при установлении требований к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе (требование о предоставлении лицензии на осуществление деятельности, представление декларации о принадлежности участника закупки к организации инвалидов и к социально ориентированным некоммерческим организациям (с учетом формулировки «требуется»), в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки соответствующих преимуществ). С учетом того, что установленные нарушения не повлияли на результаты закупки, предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок антимонопольный орган решил не выдавать, - сообщили в пресс-службе УФАС.

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