В Омске заместителем председателя Ленинского суда назначена Ольга Белоус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске указом президента Российской Федерации от 13.06.2023 № 430 назначены трое судей. Так судьей Омского областного суда назначен Евгений Карев Евгений. Ранее он работал судьей в Первомайском районном суде.

Также этим же документом заместителем председателя Ленинского районного суда города Омска стала Ольга Белоус Ольга, проработавшая в суде с 2017 года.

Кроме того, судьей Куйбышевского районного суда Омска утверждена Светлана Серпутько (ранее она была помощником судьи в Октябрьском районному суде города), а судьей Советского районного суда Омска – Татьяна Ржанникова.

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