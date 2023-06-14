Для военнослужащих омичей и волонтеров в зоне СВО тоже проведут выборы губернатора

Фото: Дмитрий СТЕШИН
Глава избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков сообщил, что военнослужащим и омичам, которые находятся в зоне СВО, также дадут возможностях реализовать свое избирательное право.
- Мы будем иметь возможность создать участок за пределами территории нашего субъекта. Делается это для того, чтобы обеспечить возможность поучаствовать в голосовании тем ребятам, которые сейчас находятся на СВО, – пояснил Ходаков.
Механизм уже проработан на федеральном уровне.
- Центральная избирательная комиссия, получая запросы от субъектов, проработала положение с законодателями. В результате 29 мая в 67-м Федеральном законе данные изменения внесены и вступили в силу, – рассказал спикер.
Напомним, голосование за будущего губернатора Омской области пройдет 9 и 10 сентября 2023 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru