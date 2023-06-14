Для военнослужащих омичей и волонтеров в зоне СВО тоже проведут выборы губернатора

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков сообщил, что военнослужащим и омичам, которые находятся в зоне СВО, также дадут возможностях реализовать свое избирательное право.

- Мы будем иметь возможность создать участок за пределами территории нашего субъекта. Делается это для того, чтобы обеспечить возможность поучаствовать в голосовании тем ребятам, которые сейчас находятся на СВО, – пояснил Ходаков.

Механизм уже проработан на федеральном уровне.

- Центральная избирательная комиссия, получая запросы от субъектов, проработала положение с законодателями. В результате 29 мая в 67-м Федеральном законе данные изменения внесены и вступили в силу, – рассказал спикер.

Напомним, голосование за будущего губернатора Омской области пройдет 9 и 10 сентября 2023 года.

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