На омском Левобережье сдвинулось с мертвой точки строительство долгостроя ЖК «Весна»

Фото: ЦИАН.ру.

На Левобережье Омска собираются завершить строительство одного из домов-долгостроев ЖК «Весна». Напомним, что комплекс из двух домов расположен в границах улиц Перелета и Шаронова близ микрорайонов «Прибрежный» и «Гармония жизни». Его начали строить еще в 2014 году сначала под названием «Квартал романтиков», а затем - ЖК «Весна». К 2019 году их готовность, по оценке застройщика, заявлялась в 59 %. В 2021 году Фонд принял решение достроить объект, в 2022 году подал в Росреестр документы о регистрации права собственности. По информации «СуперОмска», объект перешел под крыло Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области.

Сейчас получено положительное заключение госэкспертизы на определение сметной стоимости завершения строительства. Фонд развития территорий также согласовал увеличение суммы на завершение строительства. В настоящее время готовится аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ. По второму дому, увеличение стоимости на завершение строительства – пока на стадии согласования.

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