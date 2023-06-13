Новым замглавы омской Госжилинспекции назначена Ольга Щербакова

Фото: Госжилинспекция Омской области

Сегодня, 13 июня, в Госжилинспекции сообщили о новом назначении. Ольга Щербакова, ранее исполнявшая обязанности начальника второго территориального отдела Госжилинспекции Омской области, назначена заместителем руководителя.

Первый рабочий день Ольги Владимировны в новой должности состоялся сегодня. С этого дня она будет заниматься вопросами в сфере коммунальных и эксплуатационных услуг, а также регулированием в сфере капитального ремонта и капитального строительства.

Отметим, что с декабря 2022 года главой ведомства является Александр Киреев. В 2023 году его переназначил врио главы региона Виталий Хоценко.

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