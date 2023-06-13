В День молодежи, 24 июня, для омичей выступят Клава Кока и Cream Soda

Фото: афиша минспорта Омской области

В честь Дня молодежи 24 июня на Соборной площади состоится праздничный концерт. О программе мероприятия рассказали в пресс-службе минспорта Омской области. Концерт начнется в 16:00 на главной сцене с музыкального марафона. На нем выступят артисты из Омска и других городов.

Хедлайнеры мероприятия – группа «Cream Soda» и певица Клава Кока – порадуют омичей своим творчеством с 20:30. Ведущий концерта – актер театра и телеведущий, солист группы «Makarov Band» и «КамызякиБэнд» Вячеслав Макаров.

Также в городе в этот день будут работать интерактивные площадки.

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