12 омичей получили заветные 100 баллов за ЕГЭ по литературе, химии и географии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве образования Омской области подвели итоги сдачи ЕГЭ по первым трем предметам по выбору учащихся. Так, заветные 100 баллов набрали 12 выпускников.

26 мая прошли экзамены по литературе, химии и географии. Больше всего оказалось желающих сдавать химию – 767 человек. Сдавать географию предпочли 190 учащихся. Литературу выбрали 55 выпускников.

Из них 100 баллов по литературе получили 6 человек. Это выпускники школы № 30, лицеев № 143 и № 166 из Омска, а также ребята из Омского, Исилькульского и Любинского районов.

По химии 100 баллов набрали 4 выпускника из Омска: гимназия № 75, школы № 58, № 55 и №133. По географии – два выпускника: из лицея БиТ и школы № 81 в Омске.

Отметим, что по решению врио главы Омской области Виталия Хоценко выпускники, набравшие суммарно 240 баллов и выше по трем предметам, могут претендовать на денежное поощрение.

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