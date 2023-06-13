На улице Гагарина появились 17 морозоустойчивых яблонь

Фото: Пресс-центр администрации города Омска

В центре города, на улице Гагарина, работники УДХБ высадили 17 яблонь Недзвецкого с закрытой корневой системой. Молодые деревья отделили пешеходную зону от дороги в границах улиц Интернациональной и Карла Либкнехта.

– К имеющимся здесь деревьям садим яблони Недзвецкого, это декоративный сорт с листвой необычного пурпурного цвета и красивым розовым цветением, — подчеркнул заместитель директора по зеленому хозяйству БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.

Этот сорт яблонь также обладает важным для произрастания в условиях сибирского климата свойством – устойчивостью к морозам и болезням.

Молодые деревья высадили вместе с земляным комом, который защищал корневую систему до момента посадки. Так саженцы быстрее адаптируются к новым условиям. Городские службы озеленения и в дальнейшем будут обеспечивать молодым яблоням регулярный полив и необходимый уход.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru