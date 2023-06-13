На улице Гагарина появились 17 морозоустойчивых яблонь

Фото: Пресс-центр администрации города Омска
В центре города, на улице Гагарина, работники УДХБ высадили 17 яблонь Недзвецкого с закрытой корневой системой. Молодые деревья отделили пешеходную зону от дороги в границах улиц Интернациональной и Карла Либкнехта.
– К имеющимся здесь деревьям садим яблони Недзвецкого, это декоративный сорт с листвой необычного пурпурного цвета и красивым розовым цветением, — подчеркнул заместитель директора по зеленому хозяйству БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Михаил Киреев.
Этот сорт яблонь также обладает важным для произрастания в условиях сибирского климата свойством – устойчивостью к морозам и болезням.
Молодые деревья высадили вместе с земляным комом, который защищал корневую систему до момента посадки. Так саженцы быстрее адаптируются к новым условиям. Городские службы озеленения и в дальнейшем будут обеспечивать молодым яблоням регулярный полив и необходимый уход.
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