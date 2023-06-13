Виталий Хоценко вручил ордена Мужества семьям погибших героев специальной военной операции

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Указом Президента Российской Федерации за боевые заслуги в ходе специальной военной операции младший сержант Руслан Вахитов и рядовой Андрей Фокин награждены орденами Мужества. Церемонию вручения орденов семьям защитников Отечества провели руководитель Омской области Виталий Хоценко и военный комиссар Юрий Мешавкин. Награду военнослужащего Андрея Фокина приняла вдова героя Ольга. Орден Мужества Руслана Вахитова передан его сыну Марату. Оба военных являются уроженцами Омской области, несли военную службу на территории Донецкой народной республики и погибли при исполнении воинского долга.

- Для меня большая честь по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина вручить семьям наших бойцов государственные награды. Орден Мужества – одна из самых высоких наград, которой удостаиваются воины за выполненные боевые задачи. Руслана Тимергалиевича Вахитова и Андрея Анатольевича Фокина сегодня с нами нет, но память об их подвиге навсегда останется в истории России, Омской области, в наших сердцах, потому что они - наши герои, - сказал Виталий Хоценко.

Память участников специальной военной операции почтили минутой молчания. Руководитель Омской области выразил слова сочувствия и поддержки близким погибших военнослужащих.

Семьи участников СВО в решении возникающих вопросов и трудностей могут рассчитывать на помощь государственного фонда «Защитники Отечества», филиал которого создан и действует в регионе. Основная задача фонда – сопровождение и помощь по всем жизненным ситуациям ветеранам специальной военной операции и семьям военнослужащих. Организация располагается в здании по адресу ул. Петра Некрасова, 3. Здесь можно проконсультироваться у специалистов в режиме одного окна по всем вопросам.

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