360 миллионов рублей потратят в Омской области на двухдневные выборы в сентябре

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков сообщил, что сентябрьские выборы в регионе пройдут более чем скромно. Вместо планируемого миллиарда, о котором ранее заявлял экс-глава региона Александр Бурков, сейчас в бюджете обозначено на эти цели только 360 миллионов рублей. Подавляющуя часть суммы - выплаты сотрудникам, привлекаемым к выборам на округах.

Как пояснил Ходаков, власти не стали тратиться на технику - будут использовать ту, что есть. Поэтому рассчитывать на электронное голосование или досрочное тоже не стоит - нет технической возможности и ресурсов.

Довольно скромные для региона выборы пройдут 9 и 10 сентября. В ходе голосования должен быть избран губернатор Омской области, депутат Заксобрания на место умершего Владимира Варнавского, 18 муниципальных депутатов.

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