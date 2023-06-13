На 11 участках омских дорог обновят светофоры

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске обновят светофоры на 11 участках дорог. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, появление оборудования производится в рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения». Из муниципальной казны выделены средства на строительство еще одного светофора по улице Энтузиастов.

До конца года объекты появятся на следующих участках: 1. ул. Средняя – ул. 25-я Северная; 2. ул. Березовая – пр. Королева; 3. ул. Енисейская – Объездная ТРК Континент; 4. ул. Маршала Жукова – ул. Ермака; 5. ул. Иртышская набережная – ул. Рождественского; 6. ул. Кирова – 25-я Рабочая; 7. ул. 20-я Линия – ул. Лермонтова; 8. ул. 12 Декабря – ул. Димитрова; 9. ул. 2-я Восточная, 48; 10. ул. 5-я Кордная – 3-я Молодежная; 11. ул. Энтузиастов, 2/1.

Помимо этого, на улице Мельничная, 87/1 и перекрестке Воровского – 8-я Марьяновская будут смонтированы камеры видеофиксации нарушений.

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