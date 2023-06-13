Виталий Хоценко анонсировал появление в Омске «умных» транспортных систем

Фото: Иван МАКЕЕВ

В течение трех лет городские магистрали Омска оборудуют «умными» транспортными системами. Об этом в своем телеграм-канале сообщили глава региона Виталий Хоценко.

- Разгрузим городские дороги с помощью «умных» транспортных систем. Они смогут смотреть за трафиком и управлять длительностью зеленого сигнала светофора. Значит пробок станет меньше, особенно в час-пик, - уточнил руководитель.

По словам Хоценко, до сентября будет создана Единая платформа управления. Также в планах обновление светофоров на 7 участках: Троицкое — Чукреевка, на пересечении улицы Лукашевича с Дианова и Ватутина, с проспектом Комарова и с улицей Степанца, а также на остановках «Ул. Лукашевича», «Заречная», «Проспект Комарова».

Глава региона считает, что навести порядок на дорогах областного центра, а также разгрузить их от пробок нужно не только дорожным строительством и ремонтом. Важно оцифровывать транспортную систему.

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