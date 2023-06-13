Иногородние инвесторы заинтересовались 200-летним зданием в Омской крепости

Фото: 2ГИС.

13 июня в Омском городском Совете рассмотрели возможные изменения в программу приватизации муниципальной собственности на 2023-2025 годы. Омская мэрия предлагает включить в нее несколько объектов недвижимости. Это муниципальные предприятия «Пассажирское предприятие № 8» и «Муниципальные рынки». Оба предприятия станут акционерными обществами в 2024 году. При этом оба останутся в собственности города.

Также хотят приватизировать объект культурного наследия регионального значения «Казарма Омского военного корпуса» 1822–1823 годов постройки, расположенное по улице Партизанская, 5.

Еще в список вошли два нежилых помещения, расположенные на первом этаже многоквартирного дома по улице 19-го Партсъезда, 34, и четыре нежилых помещения на первом и втором этажах административного здания по улице Куйбышева, 132.

Директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня пояснил, что единственный в списке объект был включен в план приватизации на 2021 год. В тот период вместе с землей он оценивался в 60 млн рублей. Заявившийся ранее инвестор передумал реализовывать задуманное. Поэтому мэрия - снова в поисках инвестора, который может быть из другого региона.

- При реализации памятников истории и культуры законодательством предъявляются серьезные требования к покупателям. Им нужно реконструироваться и восстановить здания. Многих инвесторов это отпугивает. Мы вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом были на форуме девелоперов в Сочи, предлагали наши объекты, в том числе ДК Козицкого и казарму в Омской крепости. Инвесторы заинтересовались и чисто теоретически, готовы приехать посмотреть. В принципе, неплохое здание под гостиницу или ресторан. Рядом реализован ресторан по концессии «Реконструкция». Надеемся найти такого же инвестора, который здание восстановит и будет использовать в рамках ансамбля Омской крепости, - пояснил Махиня.

Задумку поддержали, но итоговое решение еще не принято.

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