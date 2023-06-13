«Росводоканал Омск» призывает горожан быть внимательнее и сообщать об открытых колодцах

За пять месяцев 2023 года сотрудники водоканала при обходе и осмотре сетей обнаружили 273 колодца, представляющих потенциальную угрозу: у 176 крышки были сдвинуты или повреждены, а на 97 - отсутствовали.

- Причины открытия колодцев, а также пропажи крышек самые разные. Зимой их сдвигает снегоуборочная техника, а в период весеннего таяния снега горожане открывают канализационные люки для пропуска талых вод, не возвращая крышки на место. Но самая главная причина - это кража, - рассказывает генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Металлические крышки чаще всего крадут, чтобы сдать их в металлолом. Законодательством предусмотрена за это ответственность: штраф, принудительные работы или ограничение свободы до двух лет. В 2022 году, по заявлениям омского водоканала возбуждено пять уголовных дел по фактам задержания похитителей, двоих человек привлекли к уголовной ответственности.

Омский водоканал обращается к жителям города с просьбой быть внимательными на улицах и дворах. В незаметные «ловушки» могут угодить и дети, и взрослые, а также колодец без крышки на дороге может стать причиной ДТП.

С момента поступления заявки об открытом колодце в диспетчерскую службу водоканала до прибытия бригады на место - проходит не более двух часов. Прежде всего, сотрудники предприятия ограждают открытый колодец. Если колодец эксплуатируется другой организацией, то информация незамедлительно передается в дежурную службу этой компании.

Сообщить об открытом колодце можно в диспетчерскую службу омского водоканала по телефону 75-04-00 (круглосуточно), или в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Омска по номеру 78-78-78.