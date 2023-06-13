Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, посетили 93 тысячи омичей

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Мероприятия в центре Омска, приуроченные ко Дню России, посетили свыше 93 тысяч человек.

В центральной части города 12 июня прошли целых три крупных праздника: форум «Россия – это мы», фестивали «Безопасный город – безопасные дороги» и «Россия – страна героев». Завершились гуляния концертом Ирины Дубцовой. Певица вживую исполнила свои хиты, а также новую песню «За нас», посвященную России и специальной военной операции.

Масштабный праздник посетили врио губернатора Виталий Хоценко, помощник полномочного представителя Президента РФ в СФО Дмитрий Колозин и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

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