Эксперты назвали топ-20 самых востребованных специалистов в Омской области

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты портала hh.ru назвали топ-20 самых востребованных специалистов, для которых было открыто наибольшее количество вакансий в Омской области.

Самыми востребованными в Омской области оказались продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (7% от всех открытых вакансий в регионе). На втором месте — водители (5,9%), а на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (5,7%).

В первую десятку наиболее необходимых рынку труда специалистов вошли: повара, пекари, кондитеры (3,1%), машинисты (2,9%), врачи (2,7%), слесари и сантехники, операторы колл-центров и специалисты контактных центров (по 2,4%), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики и разнорабочие (по 2,3%).

В топ-20 также оказались электромонтажники, сварщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, упаковщики, комплектовщики и кладовщики, прорабы и мастера СМР, токари, фрезеровщики, шлифовщики, грузчики, технологи.

Напомним, уровень официальной безработицы в Омской области по последним данным составляет 4,3%.

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