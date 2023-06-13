В ДТП с участием молоковоза на трассе под Омском пострадала 2-летняя девочка

Фото: Госавтоинспекция.

В понедельник, 12 июня, на трассе в Саргатском районе произошло ДТП с участием двух легковушек и молоковоза.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота», женщина 1996г.р., следуя по автодороге Омск-Тара, в районе 101-го километра при совершении разворота не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1979г.р. Затем водитель грузового автомобиля КамАЗ, мужчина 1966 г.р, двигающийся в попутном с «Тойотой» направлении, не выдержал безопасную дистанцию и допустил с ней столкновение, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Тойоты» — 2-летняя девочка. Ее доставили в больницу.

Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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