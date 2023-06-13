Омской область получит дополнительно 50 млн рублей на ремонт дворовых территорий

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Омская область получитО 50 миллионов рублей на ремонт 13 дворов многоэтажек. Об этом сообщил первый зампредседателя Государственной думы, депутат от Омской области Александр Жуков.

Накануне решение о выделении дополнительных средств приняла Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде

— Для ремонта 13 дворов в Омске, охватывающих 20 многоквартирных домов и более 5 тысячи жителей Омской области, будут дополнительно выделены 50 миллионов рублей в виде дотации, — сообщил Александр Жуков.

Напомним, в 2023 году в 81 городском и сельском поселении Омской области планируют благоустроить 140 общественных пространств. Сейчас подрядчики ведут работы на объектах в Омске и во всех 32 муниципальных районах региона.

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