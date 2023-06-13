В Омской области с начала 2023 года зарегистрировали 16 случаев заражения корью

Всем непривитым омичам настоятельно рекомендуют поставить вакцину от кори Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области выросло количество заболевших корью. С начала 2023 года на территории региона были зарегистрированы 16 случаев заражения инфекцией. Среди заболевших 7 взрослых и 9 детей.

— Первые случаи заболевания корью были завезены из других регионов, в дальнейшем случаи регистрировались среди местных жителей. Все заболевшие не имели иммунитета к коревой инфекции, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

В ведомстве в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе напоминают, что самое эффективное средство профилактики кори — вакцинация. Вакцинироваться рекомендуют взрослым и до 35 лет, которые либо ранее не были привиты, либо не болели, либо были привиты однократно.

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