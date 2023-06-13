Большинство омичей выступают против сдачи биометрических данных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство жителей Омской области по-прежнему боится сдавать биометрические данные для каких-либо целей, кроме оформления виз и загранпаспортов. Такие данные приводят аналитики портала SuperJob.

Среди опрошенных, кто выступает против сдачи биометрии, 48% аргументируют свое решение соображениями безопасности. Они опасаются, что, если произойдет утечка данных, это может создать для них серьезные проблемы.

Примечательно, что от предложений о сдаче биометрии чаще всего отказываются мужчины, нежели женщины (52% против 40% соотвественно).

Готовы предоставить биометрические данные банкам и другим организациям лишь 36% омичей. Основные их аргументы — желание пользоваться всеми преимуществами современных технологий и дополнительно защитить свои данные.

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