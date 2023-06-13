В Омске до 18 июня все телеканалы будут работать с перебоями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске с 12 по 18 возможны кратковременные перерывы в трансляции телеканалов. Об этом сообщили пресс-службе РТРС.

Так, 13, 14, 15 и 16 июня с 10:00 до 20:00 могут наблюдаться перебои в вещании цифровых телеканалов и «12 канала». Кроме того, в эти дни с 17:00 до 20:00 нестабильно будет вещать и телеканал «Продвижение».

Перебои в телевещании связаны с проведение профилактических и других плановых работ на станциях, требующих отключения передающего оборудования.

— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — подчеркнули в пресс-службе РТРС.

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