Омским студотрядовцам в День России, 12 июня, вручили трудовые путевки

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в День России, 12 июня, дали старт третьему трудового семестру. Трудовые путевки на международные и всероссийские проекты вручили 4200 бойцам областного студенческого отряда. Путевые листы на летнюю работу получили и школьные трудовые отряды. Они будут трудиться на благоустройстве улиц и соцобъектов Омска.

В этом году студотрядовцы отправятся на всероссийский трудовой проект «БАМ 2.0», будут работать на Трансибе и других объектах России и Омской области.

Со стартом третьего трудового семестра студотрядовцев от лица врио губернатора Виталия Хоценко поздравил зампред правительства Олег Заремба.

— Поздравляю вас с Днем России и со стартом 3-го трудового семестра! Символично, что он проходит в таком знаковом месте – рядом с памятником труженикам тыла. Омск по праву достоин звания «Город трудовой доблести». Омичи это доказали своим трудом как во время Великой Отечественной войны, так и в мирное время. Работа стройотрядовцев востребована с советских времен и по сей день. Наши стройотряды внесли свой вклад в возведение космодрома «Восточный», объектов Росатома, проект «БАМ 2.0» и в реализацию нацпроектов. Летом наших парней и девушек можно встретить во всех регионах страны и не только на стройках, но и в поле, на ферме, на железной дороге. В этом году в составе Омского областного студенческого отряда будут работать свыше четырех тысяч бойцов. Желаю каждому из вас удачи, успехов, романтики и верных, надежных товарищей! В добрый путь, — сказал Олег Заремба.

Отметим, старт третьего трудового семестра организован в рамках проекта «Примерь профессию», ставшего победителем конкурсного отбора Фонда Президентских грантов.

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