В Омской области в 2024 году пройдет форум приграничных территорий

В День России, 12 июня, врио губернатора Виталий Хоценко сообщил, что в 2024 году в Омской области пройдет форум приграничных территорий.

— Договорился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Вячеславовичем Бариновым, что в следующем году в Омской области проведем форум приграничных территорий, — заявил глава региона.

Отметим, масштабные праздничные мероприятия в центре Омска, посвященные Дню России, посетили помощник полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Дмитрий Колозин и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Почетные гости поздравили омичей с праздником, а также посетили открывший под открытом небом музей омского спорта и «Парад национальностей», прошедший на Любинском проспекте.

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