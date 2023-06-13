В Омске четырехдневная рабочая неделя началась с режима НМУ первой степени

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Первый день четырехдневной рабочей недели в Омске начался с режима НМУ первой степени опасности.
По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омска и области до 10:00 13 июня будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Напомним, до конца ночи 12 июня в городе также действовал режим неблагоприятных метеоусловий.
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