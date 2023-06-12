Виталий Хоценко посетил музей омского спорта, открывшийся на Соборной площади

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске в Дент России, 12 июня, в рамках фестиваля «Россия – страна героев» на Соборной площади под открытым небом открылся музей омского спорта «Спортивная Россия – сильная Россия!», где все омичи и гости города могли изучить достижения наших атлетов, увидеть их награды, а также пообщаться и сфотографироваться с известными спортсменами, в том числе с олимпийским чемпионом по боксу Алексеем Тищенко и паралимпийским чемпионом по фехтованию Александром Кузюковым ,и даже получить их автограф.

Посетили экспозицию, посвященную омскому спорту, глава региона Виталий Хоценко, помощник полномочного представителя Президента РФ в СФО Дмитрий Колозин, а также руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

— Лейтмотив праздника — это поддержание единства! И сегодня в центре города объединены спортивные, культурные и патриотические достижения нашего региона. Мы представили и достижения наших известных атлетов, чтобы омичи знали спортивную историю своего региона и своих спортивных героев в лицо, а также все желающие имеют возможность попробовать и свои силы на разных площадках: скалодроме, бросковых зонах и других локациях. Здесь кто-то может заинтересоваться одним из представленных видов спорта и тоже начать заниматься им, так что такие фестивали, в том числе, помогают выполнять нам задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, по привлечению к занятиям физкультурой все большего числа жителей страны, — отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Среди локаций, работавших для омичей сегодня на главной площади города, были мобильный скалодром, где каждый мог испытать свои силы в подъеме в скалолазании под руководством опытных инструкторов, и площадка «Мы в игре», посвященная игровым видам спорта, которые активно развиваются в нашем регионе: гандбол, баскетбол, хоккей, футбол и волейбол.