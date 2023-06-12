В Омской области вандалы разгромили мусульманское кладбище под Усть-Заостровкой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Усть-Заостровкой мусульманское кладбище разгромили вандалы. Видео с места инцидента поделилась омичка Юлия Ровкина.

- Какие-то уроды разгромили могилы. Повалили и разрушили памятники, вырвали три оградки и вышвырнули за территорию кладбища, одну мы смогли вернуть на место еле как, разбили кирпичные кладки, разбили таблички, - цитирует «Вечерний Омск» очевидцев.

По имеющимся материалам в виде видеозаписи полиция начала проверку. Виновники погрома будут привлечены к ответственности.

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