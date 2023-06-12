Женщина со шрамом на кисти пропала в Омске 25 мая

Фото: «Доброспас-Омск»

25 мая в Омске пропала женщина со шрамом на кисти. Такую ориентировку дали волонтеры отряда «Доброспас-Омск».

39-летняя Юлия Перепелицина вышла из дома, расположенного по улице Володарского, еще 25 мая и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 170-175 см, худощавого телосложения, карие глаза, на правой кисти есть шрам. Если кто-то располагает информацией о ней, просят сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10, 02.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru