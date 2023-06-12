Виталий Хоценко и Виктор Баринов отправили гуманитарный груз из Омска в Белгородскую область

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

«Очень нужна помощь», - именно с этих слов начался разговор главой Омской области Виталия Хоценко с губернатором Белгородской области. Омск отреагировал незамедлительно - фура была сформирована в течение полутора дней.

Помощь требовалась жителям населенных пунктов, которые попали под обстрел. 20 тонн удалось собрать при участии правительства Омской области, администрации Омска, регионального и городского отделений всероссийской политической партии «Единая Россия», «Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи Омской области» был организован сбор груза.

«На днях мне позвонил Губернатор Белгородской области. Сказал, что очень нужна помощь. За полтора дня мы сформировали груз. 20 тонн. Но из нашего межнационального и межконфессионального центра дали клич, все общины подключились независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, - рассказал Виталий Хоценко.

В эти 20 тонн вошли продукты питания с длительным сроком хранения, питьевая вода, одежда и обувь, предметы первой необходимости и личной гигиены, постельные принадлежности, корма для домашних животных, зарядные устройства и батареи.

- Мы надеемся, что наша поддержка поможет белгородцам пережить ту ситуацию, в которой они оказались. Отправка сегодня этой фуры в Белгородскую область стала символом единения России», - сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Омской области Александр Артемов.

Стоит отметить, что лидеры и представители национальных и религиозных общин принимают активное участие в акциях и проектах по поддержке СВО.

- Люди пришли сюда принести частицу своего сердца, своей души, чтобы отправить ее туда на Донбасс в Белгородскую область, - отметил руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

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