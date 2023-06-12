Мэр Омска Сергей Шелест поздравил жителей с Днем России

Фото: Иван МАКЕЕВ

С Днем России поздравил жителей мэр Омска Сергей Шелест. Обращение он разместил в своем телеграм-канале.

- Мы все гордимся ее уникальным историческим наследием, великой культурой и духовностью, природными просторами и богатствами, чувствуем ответственность и хотим видеть нашу страну экономически устойчивой и независимой, демократичной и открытой, - начал свою речь градоначальник.

В этот день Шелест, который обратился к жителям со слов «дорогие земляки», пожелал омичам оптимизма, веры в собственные силы, добра и справедливости.

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