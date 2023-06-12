Омичи стали реже искать работу ближе к сезону отпусков

Фото: Алексей БУЛАТОВ
К сезону отпусков стали реже искать работу жители Омской области. Такие данные приводят аналитики сервиса НН.ру.
- В целом по стране тренд на снижение активности соискателей стал заметен еще раньше: апрель 2023 к апрелю 2022 -1%, а в мае 2023 к маю 2022 уже - 4%, - поясняют специалисты.
Отмечается снижение активности у автослесарей, автомехаников, автомойщиков, специалистов из сферы розничной торговли, бухгалтеров, менеджеров по продажам, специалистов по безопасности, транспорту и логистике.
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