Премьер-министр Мишустин и врио губернатора Хоценко поздравили омичей с Днем России

Фото: телеграм-канал врио губернатора Омской области

С Днем России омичей поздравили премьер-министр Михаил Мишустин и врио губернатора Виталий Хоценко.

- Главное богатство нашей страны – в народе, в его единстве и твердости, в духовной силе и готовности защищать то, что ему дорого. Сегодня весь мир знает, что россияне будут до последнего отстаивать государственный суверенитет, историческую правду и общечеловеческие ценности. Преданность национальным интересам и чувство личной ответственности за судьбу Родины в характере каждого россиянина. На этом всегда держалось и будет держаться наше государство. Желаю всем благополучия и веры в свои силы! Процветания нашей великой стране, - цитирует руководителя пресс-служба правительства.

Поздравительная телеграмма пришла на имя врио губернатора Омской области, где председатель правительства пожелал жителям Омской области счастья, здоровья и благополучия.

- Этот праздник объединяет всех, кто любит и гордится Родиной. Искренне переживает за свою страну. И сегодня ответственность, солидарность, стремление трудиться на благо Отечества помогают противостоять любым угрозам, добиваться успеха в решении стратегических задач, направленных на укрепление, развитие и процветание нашего государства, - сказано в тексте письма.

Отметим, сегодня в Омске состоится праздничная программа в честь Дня России.

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