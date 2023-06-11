Глава Омской области Виталий Хоценко открыл всероссийский турнир по ММА «Кубок Шлеменко»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омском велотреке состоялось торжественное открытие одного из самых крупных детских турниров по ММА – «Кубок Шлеменко-2023». Он проходит в Омске уже в седьмой раз. Организует масштабное спортивное событие школа единоборств «ШТОРМ» при поддержке Правительства Омской области и компании ПАО «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В этом году турнир был удостоен статуса всероссийского.

Символическим ударом в гонг соревнования открыл временно исполняющий губернатора Омской области Виталий Хоценко.

— Омск традиционно любит спорт и единоборства, особенно смешанные. И я очень рад, что на омской земле есть такой человек как Александр Шлеменко, который очень активно их развивает. Благодарю Александра Павловича за то, что он прославляет Омскую область и помогает детям найти свой путь. И это не только организация турниров, у нас сегодня 13 филиалов школы «ШТОРМ» в девяти регионах России. Желаю участникам крепости духа, не травмироваться, вести честную борьбу и уверен, что мы все победим! — сказал Хоценко.

Отметим, в этом году в турнире принимают участие 647 спортсменов из 24-х регионов России. Это рекорд за все время его проведения.

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