Виталий Хоценко поздравил омских боксеров с победой на чемпионате Сибири

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко поздравил омскую команду с победой на чемпионате Сибири по боксу, посвященном памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева.

С 6 по 10 июня в Центре единоборств в Омске за награды боролись спортсмены изо всех сибирских регионов. Были разыграны двадцать комплектов медалей: 13 — у мужчин и 7 — у женщин. К финалистам обратился и глава региона Виталий Хоценко.

— У этого турнира богатая история, а любые соревнования – это, прежде всего, люди, спортсмены, которые через него проходили. Алексей Тищенко участвовал и побеждал в этих состязаниях, Александр Лебзяк также участвовал и побеждал. Что хочется пожелать? У известного боксера Мохаммеда Али есть такое изречение: «Бой должен длиться 13 секунд: 2 секунды на сближение, 1 секунда на удар и 10 секунд на отсчет рефери». Я всем желаю таких же убедительных побед и свершений, не останавливайтесь на достигнутом! И Омск, и Сибирь – всегда с нашими спортсменами. Желаю удачи, — сказал Хоценко.

К спортсменам также обратился двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко. Он выразил благодарность Виталию Хоценко за поддержку бокса как вида спорта в Омской области.

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