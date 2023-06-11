В Омской области после ДТП в карете скорой скончался 21-летний водитель «Лады»

Сегодня ночью, 11 июня, в Омской области в результате ДТП скончался 21-летний водитель легковушки.

Предварительно было установлено, что 21-летний водитель «Лады Калины», двигаясь по полевой дороге от поселка Большегривское Нововаршавского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Мужчина скончался в карете скорой помощи, прибывшей на место аварии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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