В Омске сегодня доставили мощи святого великомученика Георгия Победоносца

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске сегодня, 11 июня, доставили мощи святого великомученика Георгия Победоносца — небесного покровителя воинов и защитников Отечества. Они будут находиться в Успенском кафедральном соборе два дня — 11 и 12 июня.

Святыню в главном православном храме региона встретили врио губернатора Виталий Хоценко, митрополит Омский и Таврический Владимир с духовенством Омской епархии. Состоялась служба.

— Сегодня на омскую землю прибыли мощи святого великомученика Георгия Победоносца. Символично, что святыню доставили к нам именно накануне Дня России. Наши воины на передовой сражаются с мировым злом, помолимся за победу России. Наша страна всегда побеждала, победим и сейчас! — сказал Виталий Хоценко.

В течение каждого дня пребывания ковчега в Успенском кафедральном соборе у мощей святого великомученика будут проводить богослужения, во время которых каждый желающий сможет присоединиться к общей молитве.

— В Омске очень много людей, которые хотят поклониться мощам и попросить у Георгия Победоносца заступничества, помощи во всех начинания, помощи нашим солдатам, которые защищают нас на передовой, — отметил представитель Московской митрополии священник Михаил.

Отметим, с мая по сентябрь 2023 года мощи Небесного покровителя русского воинства Георгия Победоносца побывают во всех 89 регионов Российской Федерации – всего в 100 городах.

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