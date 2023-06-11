За минувшую субботу жители Омской области перевели мошенникам 6,2 млн рублей

Фото: ИВАНОВА Диана

В Омской области в минувшую субботу, 10 июня, с заявлениями о хищении денежных средств обратились 20 человек. Дистанционные мошенники выманили у омичей под разными предлогами более 6,2 миллиона рублей.

— Работники банков или сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам по вопросам сохранности сбережений на счете. Услуг по переводу средств на безопасные или резервные счета или ячейки не существует. Как только вам поступает подобный звонок, следует сразу же прекратить разговор и положить трубку, — напомнили в УМВД России по Омской области.

Добавим, по информации ведомства, с начала 2023 года омичи отдали мошенникам около 300 миллионов рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru