В Омске 26-летняя учительница взяла кредит и перевела все деньги мошенникам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске очередной жертвой телефонных мошенников стала 26-летняя школьная учительница.

Как рассказали в полиции, на телефон омички поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка. Собеседники сообщили, что некто пытается оформить кредит на ее имя. Они заверили ее, что можно помешать злоумышленникам. Для этого нужно оформить кредит на максимально возможную сумму, а полученные деньги перевести на «безопасные счета». Девушка доверилась звонившим и перечислила 848 тысяч рублей на указанные ими реквизиты.

По факту мошенничества правоохранители завели уголовное дело. Идет поиск злоумышленников.

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