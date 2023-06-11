В Омске разыскивают 75-летнего мужчину с татуировкой на руке, пропавшего 10 июня

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области.

В Омске разыскивают 75-летнего пенсионера с татуировкой на руке, который вышел из дома в субботу, 10 июня, и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет в серо-голубую футболку, чёрные спортивные штаны и черные туфли.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам:8 (800) 700-54-52 или 112.

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