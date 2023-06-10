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НовостиПроисшествия10 июня 2023 9:30

46-летний мужчина утонул в реке Омского района

Тргадея произошла еще 9 июня
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омской области в один из последних дней жары - 9 июня - снова пришла весть об утонувшем человеке. Жертвой трагедии стал 46-летний мужчина.

Трагедия случилась близ поселка Александровская Усадьба, омич утонул в мелкой речке Камышловка. Мужчина просто купался. Что послужило причиной несчастного случая - не сообщают.

Напомним, ранее в июне в различных водоемах Омской области погибли пять человек. Четверо из них в день 3 июня.

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