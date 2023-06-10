Первым кандидатом на пост омского губернатора стал Андрей Алехин, представляющий КПРФ

Фото: соцсети.

Депутат Госдумы от Омской области Андрей Алехин был выдвинут КПРФ кандидатом на пост главы региона, сообщили в пресс-службе омского отделения партия. Алехин стал первым претендентом на пост губернатора среди всех политических сил.

- У нас есть возможность показать достойный результат и реально бороться за победу. Работа началась с января. Настраивались на [занимавшего должность главы Омской области Александра] Буркова, но в связи с его отставкой пришлось менять стратегию. Понимаю ответственность, которая ложится и на меня, и на партийную организацию, - прокомментировал свое выдвижение сам Алехин.

В случае победы его команда будет состоять из только из омичей. Напомним, выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. 10 июня начался период выдвижения кандидатов на эту должность. Алехин шесть раз избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, с 2002 года являлся руководителем фракции КПРФ в заксобрании. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Госдумы по избирательному округу №139.

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