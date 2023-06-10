Виталий Хоценко вручил государственные награды бойцам Росгвардии Омской области

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В преддверии Дня России глава Омского региона Виталий Хоценко вручил награды 9-ти бойцам Росгвардии. Мучжин отметили за добросовестное выполнение служебно-боевых задач в зоне СВО.

- Вы с первых дней участвуете в специальной военной операции, помогаете налаживать мирную жизнь в наших новых регионах, обеспечиваете там безопасность людей, непосредственно участвуете в боевых действиях, — сказал Хоценко.

Бойцам вручили медали Жукова, медали «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За проявленную доблесть», один из полковников спецназа удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

- Каждая поездка в зону СВО — это многочисленные примеры вашей высокой выучки, стойкости, мужества и честного служения. Благодарю вас за верность долгу и присяге. Низкий поклон вашим родителям. Особой благодарности заслуживают ваши жёны и дети за выдержку, терпение и поддержку. Будет новая командировка — пожелаю, чтобы ваш боевой опыт, крепкое воинское братство и храбрость помогли вам, - добавил начальник управления Росгвардии по Омской области, генерал-майор Естай Джангунаков

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