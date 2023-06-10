В мае 2023 года в Омской области родилось больше 1200 детей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление ЗАГС Омской области обнародовало свежие данные - за май 2023 года - о смертности и рождаемости в регионе. Всего в этот период в области родилось 1203 ребенка, из них 769 — в городе Омске и 434 — в районах. Отметим, что в апреле цифра по этому показателю достигла 1211.

- Также в мае 2023 года скончались 2008 жителей региона, из них 1249 смертей зарегистрировано на территории города Омска и 759 — в районах области. В апреле в Омской области умерло меньше - 1884 человека, - сообщает источник.

Несмотря на дурную примету, в мае все же женились, всего заключено 565 браков, а еще 767 расторгнуты.

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