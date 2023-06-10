Чиновники против: сквера имени митрополита Феодосия в Омске не будет

Фото: elitsy.ru.

Житель Омска направил в администрацию Центрального округа города предложение назвать один из окружных скверов в честь митрополита Омского и Тарского Феодосия. Предложение было приурочено к дню годовщины со дня смерти владыки. Но топонимическая комиссия города высказалась против, рассказал «Новый Омск».

- Разработка проекта постановления Омского городского совета «О присвоении наименования скверу в Центральном административном округе Омска» не представляется возможной. Комиссией рекомендовано обсудить вопрос увековечивания имени митрополита Омского и Тарского Феодосия с общественностью города, администрацией округа и оформить предложение для дальнейшего рассмотрения на комиссии, - сообщается в письменном в ответе замглавы администрации Центрального округа Омска Сергея Гнатюка.

Напомним, что митрополит Феодосий возглавлял Омско-Тарскую епархию в течение 25 лет — с 1986-го по 2011 год, а умер в 2016 году.

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