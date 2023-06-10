В Омске на 25-й Северной изменили дорожную разметку

Фото: пресс-служба администрации Омска.

Омский департамент транспорта предупредил водителей, что на участке улицы 25-й Северной от улицы Орджоникидзе до Красноярского тракта обновили дорожную разметку.

- Схема организации дорожного движения на данном участке на первый взгляд может показаться сложной и неудобной. Но это только для тех водителей, которые не имеют привычки смотреть на дорожные знаки и обращать внимание на разметку. По сути, движение по улице 25-й Северной организовано как одностороннее в направлении городка Нефтяников. Однако есть особенности: во-первых, на этом участке имеется выделенная полоса для движения общественного транспорта. Это первая «выделенка», которая появилась в Омске и эффективно функционирует до настоящего времени. Во-вторых, это единственная в городе выделенная полоса с движением во встречном направлении, — пояснили в дептрансе.

Отмечается, что перед перекрёстком улиц Орджоникидзе и 25-й Северной установлен дорожный знак, предупреждающий о въезде на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств, а также знак «Направление движения по полосам».

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