Поликлиники и больницы изменят график работы в Омской области на несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На несколько дней в Омской области изменят график работы поликлиники и больницы. об этом предупреждает региональный минздрав.

Так, с 10 по 12 июня 2023 года, поликлиники будут работать по измененным графикам. Вызвать педиатра или терапевта на дом можно будет с 9 часов утра до 14 часов дня. Ходить по пациентам они будут до 15:30.

Принимать в поликлиниках дежурные врачи будут до 14:00, а кабинеты неотложной помощи будут открыты до 20:00. Скорая помощь и травмпункты будут работать в обычном режиме.

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