Глава Омской области Хоценко побывал в гостях у семьи военнослужащего из Нововаршавки

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В ходе рабочей поездки в Нововаршавский муниципальный район глава омского региона Виталий Хоценко встретился с семьей участника специальной военной операции Алексея Бородавко. Алексей – выпускник Омского государственного педуниверситета. После учебы он работал мастером производственного обучения в филиале колледжа отраслевых технологий строительства и транспорта. В октябре 2022 года был мобилизован, и сейчас проходит службу в составе вооруженных сил Российской Федерации в городе Энергодар Запорожской области. Супруга, Анастасия Леонидовна, дочь Дарья и сын Михаил с нетерпением ждут возвращения героя с победой на родную землю.

- Дети очень гордятся своим отцом, ждут его возвращения домой. Семья каждый день созванивается. Даша поделилась, что сверстники ее очень поддерживают. Важно, чтобы семьи участников СВО знали, что они не одни и что мы всегда поможем и поддержим, – сказал Виталий Хоценко. . Любую помощь семье Алексея Бородавко смогут оказать в филиале государственного фонда «Защитники Отечества», открытого по поручению Президента России Владимира Путина. Здесь созданы условия, чтобы максимально поддержать участников СВО и их семьи. Филиал фонда располагается по адресу: Омск, улица Петра Некрасова, дом 3.

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